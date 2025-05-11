مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: جرى الاتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية

التحكم المروري: اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية على بولفار بيار الجميل من مستديرة العدلية باتجاه جسر الفيات والاضرار مادية وتتم المعالجة

التحكم المروري: اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية على بولفار بيار الجميل من مستديرة العدلية باتجاه جسر الفيات والاضرار مادية وتتم المعالجة

القناة ١٢ عن السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا مستقبل لحماس في قطاع غزة ولن تحكمها مستقبلا