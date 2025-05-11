نواف سلام من غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات: مؤسف جدا توقف العملية الإنتخابية لأكثر من ساعة وهذا اعتداء على حق المواطنيين بالاقتراع وعمل غير مقبول أتمنى ألا يتكرر في بيروت ولا في البقاع ولا في الجنوب

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