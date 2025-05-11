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الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية في الهند

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2025-05-11 | 13:28
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الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية في الهند
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الجيش الباكستاني: ضربنا 26 هدفا ومنشأة عسكرية في الهند

 
 
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