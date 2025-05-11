معلومات للـLBCI: مكتب أمن الدولة في منطقة تل حميرة في عكار أوقف شخصًا من الجنسية السورية كان يحاول الإقتراع مستخدماً هوية لبناني لصالح أحد المخاتير وتم توقيفه بناء لإشارة المدعي العام في عكار وتم سوقه والشخص الذي كان يعمل لصالحه الى التحقيق

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