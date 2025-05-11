مصر وقطر تصفان موافقة حماس على الإفراج عن رهينة أميركي إٍسرائيلي بأنها خطوة مشجعة نحو عودة الطرفين إلى مفاوضات الهدنة في غزة

استهداف "حي الرندة" شرق بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية وإلقاء قنبلة بين يارين والضهيرة في قضاء صور

استهداف "حي الرندة" شرق بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية وإلقاء قنبلة بين يارين والضهيرة في قضاء صور

عراقجي: إذا كان لدى الطرف المقابل أسئلة أو مخاوف فمستعدون لبناء الثقة