أكسيوس: ويتكوف اتصل الأحد بنتنياهو وديرمر وأحاطهما بالاتفاق المبرم للإفراج عن عيدان ألكسندر

وسائل إعلام رسمية إيرانية: إنطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عُمان

وسائل إعلام رسمية إيرانية: إنطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عُمان

الحجار: كل ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع