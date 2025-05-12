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نتنياهو: المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة
آخر الأخبار
2025-05-12 | 00:19
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نتنياهو: المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة
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