مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين للـLBCI: الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق دستوريّ حصل والدولة تقوم بكل ما تستطيع القيام به لإتمامه بنجاح والكتائب راضية عمّا يحصل

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ساسين للـLBCI: ريفي قدّم طرحًا في شأن دائرتي بيروت والانتخابات البلدية ينصف الجميع لكن البحث فيها يحتاج إلى "نار هادئة" للوصول إلى انسجام ونتمنى من الناخب البيروتيّ الالتزام بالتوافق الحاصل بين المكونات