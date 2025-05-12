ساسين للـLBCI: هناك تواصل دائم مع قيادة "التيّار الوطنيّ الحر" والتواصل مع الجميع هو ما يسمح بالنّهوض بالبلد

ساسين للـLBCI: ريفي قدّم طرحًا في شأن دائرتي بيروت والانتخابات البلدية ينصف الجميع لكن البحث فيها يحتاج إلى "نار هادئة" للوصول إلى انسجام ونتمنى من الناخب البيروتيّ الالتزام بالتوافق الحاصل بين المكونات

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