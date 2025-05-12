وزير الداخلية: 15 حالة اشتباه برشاوى يُحقق بها كما ضبطنا حالات رشوة أخرى واشتبهنا بمحاولة تزوير أمّا حالات إطلاق النار فقد حذّرنا منها لكن لم يستجب الجميع وأدى ذلك إلى وقوع إصابات منها حالة خطرة

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وزير الداخلية: المطلوب العمل على عدم حيازة أي سلاح من دون ترخيص ونلتزم ببسط سلطة الدولة بقواها حصرًا والرئيسان يعملان على ذلك أمّا ظاهرة إطلاق النار فلا يحصل من حزب معيّن بل من مواطنين