وزير الداخلية: المطلوب العمل على عدم حيازة أي سلاح من دون ترخيص ونلتزم ببسط سلطة الدولة بقواها حصرًا والرئيسان يعملان على ذلك أمّا ظاهرة إطلاق النار فلا يحصل من حزب معيّن بل من مواطنين

الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

وزير الداخلية: 15 حالة اشتباه برشاوى يُحقق بها كما ضبطنا حالات رشوة أخرى واشتبهنا بمحاولة تزوير أمّا حالات إطلاق النار فقد حذّرنا منها لكن لم يستجب الجميع وأدى ذلك إلى وقوع إصابات منها حالة خطرة