وزير الداخلية: الانتخابات أُجريت بعد مسار من التشكيك ومقارنة بالانتخابات السابقة تبيّن أنّ إشكالات أكبر حصلت سابقًا

الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

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