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الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

آخر الأخبار
2025-05-12 | 04:13
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الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار
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الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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