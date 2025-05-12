الحجار: هناك 7 موقوفين بسبب الإشكالات و15 حالة رشوة وأعطينا التعليمات للأجهزة الأمنية بملاحقة وتوقيف مطلقي النار وحدد عدد كبير من أسمائهم وبدأ الجيش بالمداهمات منذ ليل أمس وأوقف 34 من مطلقي النار

وزير الداخلية: الانتخابات أُجريت بعد مسار من التشكيك ومقارنة بالانتخابات السابقة تبيّن أنّ إشكالات أكبر حصلت سابقًا

وزير الداخلية: الانتخابات أُجريت بعد مسار من التشكيك ومقارنة بالانتخابات السابقة تبيّن أنّ إشكالات أكبر حصلت سابقًا

وزير الداخلية: المطلوب العمل على عدم حيازة أي سلاح من دون ترخيص ونلتزم ببسط سلطة الدولة بقواها حصرًا والرئيسان يعملان على ذلك أمّا ظاهرة إطلاق النار فلا يحصل من حزب معيّن بل من مواطنين