البابا ليو في أول خطاب إعلامي: أوقفوا "حرب الكلمات" والتعصّب...

في أول خطاب له إلى وسائل الإعلام، دعا البابا ليو، بابا الفاتيكان الجديد، يوم الاثنين إلى إنهاء الهجمات الحزبية والأيديولوجية التي تغذّي ما وصفه بـ"حرب الكلمات"، محذرًا من تصاعد التعصب والكراهية.

وخلال لقائه الآلاف من ممثلي وسائل الإعلام العالمية الذين واكبوا انتخابه ووفاة سلفه، طالب البابا بإطلاق سراح الصحفيين الذين فقدوا حريتهم بسبب أداء مهنتهم، مشددًا على ضرورة حماية حرية الصحافة.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي بـ"مسؤولية وتمييز"، داعيًا إلى توجيهه نحو الخير العام لا التضليل والانقسام.