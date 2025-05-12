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ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة "هيوماين" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الإصطناعي والإستثمار في منظومة القطاع

آخر الأخبار
2025-05-12 | 07:28
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ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة &quot;هيوماين&quot; إحدى الشركات المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الإصطناعي والإستثمار في منظومة القطاع
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ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة "هيوماين" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الإصطناعي والإستثمار في منظومة القطاع

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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