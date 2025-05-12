باسيل: جونية كانت المثال الصارخ على المنطق الإلغائي وقد واجهنا التحالف الخماسي ونلنا مع جوان حبيش وحدنا على 37% بعدما تم رفض التوافق

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