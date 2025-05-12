باسيل: غيرنا وتحديداً القوات سعوا لمحاصرتنا وعزلنا وإلغائنا بأي مكان متاح لهم وكان موقفهم بكل مكان بأن التحالف مسموح مع الجميع الاّ مع التيار طبعاً ما عدا الأماكن التي لا قدرة لهم فيها على الربح ولو جمعوا الكل ضدّنا

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