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وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

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2025-05-12 | 10:54
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وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
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وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

 
 
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