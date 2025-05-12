أ.ف.ب: الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر الولايات المتحدة متجها إلى السعودية التي يستهل بها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة والتي ستقوده أيضا إلى قطر والإمارات

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