الشيخ نعيم قاسم: هناك أولويات ثلاث الأولى وقف العدوان الإسرائيلي والإنتهاكات والإحتلال والإفراج عن الأسرى والثانية إعادة الإعمار وهو واجب على الحكومة والثالثة بناء الدولة إقتصاديًا وإجتماعيًا وإعادة أموال المودعين

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