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الشيخ نعيم قاسم: هناك أولويات ثلاث الأولى وقف العدوان الإسرائيلي والإنتهاكات والإحتلال والإفراج عن الأسرى والثانية إعادة الإعمار وهو واجب على الحكومة والثالثة بناء الدولة إقتصاديًا وإجتماعيًا وإعادة أموال المودعين

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2025-05-12 | 14:14
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الشيخ نعيم قاسم: هناك أولويات ثلاث الأولى وقف العدوان الإسرائيلي والإنتهاكات والإحتلال والإفراج عن الأسرى والثانية إعادة الإعمار وهو واجب على الحكومة والثالثة بناء الدولة إقتصاديًا وإجتماعيًا وإعادة أموال المودعين
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الشيخ نعيم قاسم: هناك أولويات ثلاث الأولى وقف العدوان الإسرائيلي والإنتهاكات والإحتلال والإفراج عن الأسرى والثانية إعادة الإعمار وهو واجب على الحكومة والثالثة بناء الدولة إقتصاديًا وإجتماعيًا وإعادة أموال المودعين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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