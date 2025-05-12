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روبيو: الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على 3 مواطنين وكيان واحد في إيران لصلاتهم بالمنظمة الإيرانية للابتكار والأبحاث الدفاعية
آخر الأخبار
2025-05-12 | 15:42
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روبيو: الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على 3 مواطنين وكيان واحد في إيران لصلاتهم بالمنظمة الإيرانية للابتكار والأبحاث الدفاعية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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