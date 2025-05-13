وصول الرئيس سلام الى مطار رفيق الحريري الدولي في جولة تفقدية

سلام ورسامني يعقدان اجتماعاً مع رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري للاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخدة لتعزيز الأمن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي

سلام ورسامني يعقدان اجتماعاً مع رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري للاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخدة لتعزيز الأمن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترمب