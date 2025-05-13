المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وربيرغ من الرياض للـLBCI: في هذه الزيارة تنسيق وتعاون في مجالات مهمة في السعودية كما في الدوحة وابو ظبي وتركيز من ترامب على ملف الامن والاستقرار في المنطقة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والذكاء الاصطناعي

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وربيرغ من الرياض للـLBCI: ترامب سيتحدث مع ولي العهد السعودي في موضوع الحرب في غزة وويتكوف سيستمرّ في المفاوضات مع قطر ومصر من اجل نهاية هذه الحرب ونقوم بالتنسيق مع الدول في المنطقة