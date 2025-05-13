وربيرغ من الرياض للـLBCI: ترامب سيتحدث مع ولي العهد السعودي في موضوع الحرب في غزة وويتكوف سيستمرّ في المفاوضات مع قطر ومصر من اجل نهاية هذه الحرب ونقوم بالتنسيق مع الدول في المنطقة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام وربيرغ من الرياض للـLBCI: في هذه الزيارة تنسيق وتعاون في مجالات مهمة في السعودية كما في الدوحة وابو ظبي وتركيز من ترامب على ملف الامن والاستقرار في المنطقة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والذكاء الاصطناعي

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