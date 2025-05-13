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وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يصل في هذه الأثناء الى قصر عدل طرابلس

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2025-05-13 | 07:37
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وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يصل في هذه الأثناء الى قصر عدل طرابلس
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وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يصل في هذه الأثناء الى قصر عدل طرابلس

 
 
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