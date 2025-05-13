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o
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o
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o
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نتنياهو بشأن تهجير سكان غزة: المشكلة عدم وجود دول تستقبلهم وما أعرفه أن نحو 50% من أهل غزة سيخرجون
آخر الأخبار
2025-05-13 | 08:36
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نتنياهو بشأن تهجير سكان غزة: المشكلة عدم وجود دول تستقبلهم وما أعرفه أن نحو 50% من أهل غزة سيخرجون
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