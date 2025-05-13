مسؤول في بوينغ للتلفزيون الرسمي السعودي: ندرس ضم المملكة لسلسلة التوريد العالمية لطائرات إف-15 إي إكس

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حفارة في بلدة جويا بعدد من الصواريخ الموجهة

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حفارة في بلدة جويا بعدد من الصواريخ الموجهة

نتنياهو بشأن تهجير سكان غزة: المشكلة عدم وجود دول تستقبلهم وما أعرفه أن نحو 50% من أهل غزة سيخرجون