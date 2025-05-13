ترامب: الصين قررت الانفتاح على الولايات المتحدة في التجارة وكل المجالات

وصول الرئيس سلام الى مطار رفيق الحريري الدولي في جولة تفقدية

وصول الرئيس سلام الى مطار رفيق الحريري الدولي في جولة تفقدية

رويترز عن مسؤول إسرائيلي: هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل ترمب