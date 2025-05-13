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ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

آخر الأخبار
2025-05-13 | 16:14
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ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز
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ماكرون: ما يقوم به نتنياهو في غزة مخز

 
 
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