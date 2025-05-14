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ترمب لفوكس نيوز: أرغب في أن تكون إيران دولة رائعة وأن تجني الكثير من الأموال ولكنها لن تصبح قوة نووية
آخر الأخبار
2025-05-13 | 23:40
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ترمب لفوكس نيوز: أرغب في أن تكون إيران دولة رائعة وأن تجني الكثير من الأموال ولكنها لن تصبح قوة نووية
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