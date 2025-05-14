زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية فجرا وشعر به سكان مصر

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحًا في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

ترمب لفوكس نيوز: أرغب في أن تكون إيران دولة رائعة وأن تجني الكثير من الأموال ولكنها لن تصبح قوة نووية