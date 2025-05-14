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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع

آخر الأخبار
2025-05-14 | 00:40
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع

 أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "للرأي العام، وبأسف شديد، توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في قضاء البقاع الغربي، وذلك نتيجة عيوب تشغيلية خطيرة ومستمرة تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع، ما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في مستويات تلوث نهر الليطاني ضمن الحوض الأعلى".

وأشارت الى أنه "تبيّن للمصلحة، من خلال الكشف الفني الميداني والتقارير المتوفرة، أن مؤسسة مياه البقاع سمحت للجمعيات المسؤولة عن مخيمات النازحين السوريين في المنطقة بتفريغ خزانات الصرف الصحي التابعة لتلك المخيمات في محطة جب جنين، بالرغم من علمها المسبق أن هذه المحطة غير قادرة تقنيًا على استيعاب هذه الكميات الإضافية. وقد فاقت هذه التصريفات القدرة التشغيلية للمحطة، ما أدى إلى تسرّب كميات كبيرة من مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مع ما يرافق ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة".

وحذرت "من التداعيات الخطيرة لهذا الواقع"، وأكدت:

1-تحميل مؤسسة مياه البقاع كامل المسؤولية القانونية والإدارية والتقنية عن تعطل المحطة وتفاقم التلوث في المنطقة.

2-ان السماح بتفريغ الصرف الصحي للمخيمات بشكل يفوق القدرة التصميمية للمحطة يشكل مخالفة واضحة لقانون المياه رقم 192/2020، واعتداء على الموارد المائية وحق المواطنين بالبيئة النظيفة.

3-ان ما يجري يطرح علامات استفهام خطيرة حول شبهات التواطؤ أو الإهمال المتعمد أو التكسّب غير المشروع من خلال تحصيل الأموال مقابل خدمة غير مشروعة تضر بالصحة العامة.

4- تدعو المصلحة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تسبب أو استفاد من هذا الوضع البيئي الكارثي.

5-تطالب المصلحة بوقف فوري لتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من مخيمات النازحين إلى المحطة، وإعادة تأهيل وتشغيل المحطة وفقًا للأصول الفنية، وبما يتناسب مع قدرتها الاستيعابية".

ختمت: "إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وانطلاقًا من واجبها القانوني في حماية نهر الليطاني وموارده، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة بحق كل من يساهم أو يتواطأ أو يغض النظر عن تلويثه، وتحذر من أن استمرار هذا الوضع يُهدد الأمن الصحي والبيئي في البقاع الغربي وكل المناطق المتأثرة بالحوض الأعلى للنهر".
 
 
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