القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني: القضاء على عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

القناة 12 عن مسؤول أمني: استهدفنا مسؤولا كبيرا في حزب الله

القناة 12 عن مسؤول أمني: استهدفنا مسؤولا كبيرا في حزب الله

القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن وزير الدفاع: سنلاحق "حماس" وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان