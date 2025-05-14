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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن
آخر الأخبار
2025-05-14 | 02:43
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الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن
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