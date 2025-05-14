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بدء لقاء ترامب مع الشرع في الرياض

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2025-05-14 | 03:29
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بدء لقاء ترامب مع الشرع في الرياض
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بدء لقاء ترامب مع الشرع في الرياض

 
 
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