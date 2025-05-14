بدء لقاء ترامب مع الشرع في الرياض

الخارجية الأميركية: الملفات التي ستناقش اليوم في الرياض هي غزة واليمن ودعم سوريا ولبنان

الخارجية الأميركية: الملفات التي ستناقش اليوم في الرياض هي غزة واليمن ودعم سوريا ولبنان

الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً بحضور وزير الداخلية الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار