وربيرغ من الرياض للـLBCI: نريد ان نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني ولدى لبنان الآن رئيس جمهورية وحكومة جديدة وسنستمر في دعم الجيش اللبناني

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وربيرغ من الرياض للـLBCI: يجب حماية الاقليات في سوريا وضمان ان ليس هناك من امكانية لأي مجموعة لكي تستغلّ الفراغ الامني لتشنّ هجمات على الدول المجاورة وعلى الحكومة السورية تامين حقوق الشعب السوري المسلوبة منه منذ سنوات و"الباب مفتوح" مع المسؤولين السو