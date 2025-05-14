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ترامب بشأن مفاوضات إسطنبول: بوتين يريدني أن أكون هناك وهذا احتمال وارد
آخر الأخبار
2025-05-14 | 07:39
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ترامب بشأن مفاوضات إسطنبول: بوتين يريدني أن أكون هناك وهذا احتمال وارد
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