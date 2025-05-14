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الرئيس عون طلب الوقوف دقيقة صمت في مستهلّ الجلسة حداداً على وفاة الوزير السابق عدنان القصار
آخر الأخبار
2025-05-14 | 09:02
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الرئيس عون طلب الوقوف دقيقة صمت في مستهلّ الجلسة حداداً على وفاة الوزير السابق عدنان القصار
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