الجميل: نطالب بانسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان فورًا ونرى أنّ وجود سلاح غير لبنانيّ أيضًا في الدّاخل اللبنانيّ اعتداء على سيادة لبنان

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