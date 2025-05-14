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المبعوث الأميركيّ ويتكوف: سأتوجه برفقة وزير الخارجية إلى اسطنبول الجمعة لكنني غير متأكد من حضور بوتين

آخر الأخبار
2025-05-14 | 10:22
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المبعوث الأميركيّ ويتكوف: سأتوجه برفقة وزير الخارجية إلى اسطنبول الجمعة لكنني غير متأكد من حضور بوتين
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المبعوث الأميركيّ ويتكوف: سأتوجه برفقة وزير الخارجية إلى اسطنبول الجمعة لكنني غير متأكد من حضور بوتين

 
 
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