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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش يدرس السماح بدخول المساعدات غزة نظرًا للوضع الغذائيّ المتدهور
آخر الأخبار
2025-05-15 | 00:38
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نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش يدرس السماح بدخول المساعدات غزة نظرًا للوضع الغذائيّ المتدهور
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