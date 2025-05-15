نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش يدرس السماح بدخول المساعدات غزة نظرًا للوضع الغذائيّ المتدهور

رئيس الوزراء القطريّ: الهجمات الإسرائيلية على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض

رئيس الوزراء القطريّ: الهجمات الإسرائيلية على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض

مصادر طبية لـ"الجزيرة": 43 شهيدًا في القصف الإسرائيليّ المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم