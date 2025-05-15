الكرملين: الوفد الروسي في إسطنبول وينتظر الجانب الأوكراني الذي لم يصل إلى هناك بعد

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الكرملين ردًا على سؤال حول احتمال توجه بوتين إلى إسطنبول إذا ذهب ترامب: لا توجد إستعدادات لزيارة بوتين في الأيام المقبلة ولم يتم الإتفاق على شيء بعد