الكرملين: بوتين لا يخطط حاليًا للذهاب إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام

الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة الروسية المستقبلية في المحادثات ولا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أو كيف ستسير المحادثات

الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة الروسية المستقبلية في المحادثات ولا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أو كيف ستسير المحادثات

الكرملين ردًا على سؤال حول احتمال توجه بوتين إلى إسطنبول إذا ذهب ترامب: لا توجد إستعدادات لزيارة بوتين في الأيام المقبلة ولم يتم الإتفاق على شيء بعد