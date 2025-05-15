الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين: بوتين لا يخطط حاليًا للذهاب إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام
آخر الأخبار
2025-05-15 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الكرملين: بوتين لا يخطط حاليًا للذهاب إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بوتين
حاليًا
للذهاب
إسطنبول
لإجراء
محادثات
التالي
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة الروسية المستقبلية في المحادثات ولا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أو كيف ستسير المحادثات
الكرملين ردًا على سؤال حول احتمال توجه بوتين إلى إسطنبول إذا ذهب ترامب: لا توجد إستعدادات لزيارة بوتين في الأيام المقبلة ولم يتم الإتفاق على شيء بعد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:40
إسلام آباد تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد
أخبار دولية
09:40
إسلام آباد تعلن الاتفاق مع الهند على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأحد
0
أخبار دولية
09:37
مسؤول أوكراني: المباحثات في اسطنبول بين موسكو وكييف لا تزال ممكنة الخميس
أخبار دولية
09:37
مسؤول أوكراني: المباحثات في اسطنبول بين موسكو وكييف لا تزال ممكنة الخميس
0
أخبار لبنان
09:36
التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء
أخبار لبنان
09:36
التربية: إعداد دراسة شاملة حول تعويضات المتعاقدين ورفعها إلى مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
09:31
مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن الخلاف النووي
أخبار دولية
09:31
مسؤول إيراني: طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن الخلاف النووي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:29
رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل
آخر الأخبار
09:29
رئيس الحكومة: نمد ايدينا جميعا لنؤكد ان ثقافتنا العربية قادرة على النهوض وعلى بناء انسان طامح الى غد أفضل
0
آخر الأخبار
09:28
رئيس الحكومة: ندعو الى تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتصحيح ما طبق وسد ثغراته وتطويره
آخر الأخبار
09:28
رئيس الحكومة: ندعو الى تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وتصحيح ما طبق وسد ثغراته وتطويره
0
آخر الأخبار
09:28
سلام في افتتاح الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: تبقى بيروت أميرة لتاريخها ومتمسكة بهويتها العربية
آخر الأخبار
09:28
سلام في افتتاح الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: تبقى بيروت أميرة لتاريخها ومتمسكة بهويتها العربية
0
آخر الأخبار
09:27
رئيس الحكومة خلال افتتاح الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: وطن بلا ثقافة هو جسد بلا روح وليس مصادفة ان تكون بيروت حاضنة هذا المعرض
آخر الأخبار
09:27
رئيس الحكومة خلال افتتاح الدورة الـ66 من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: وطن بلا ثقافة هو جسد بلا روح وليس مصادفة ان تكون بيروت حاضنة هذا المعرض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-05-14
جنبلاط من بكفيا: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن و"خلينا نأجلوا شوي" واتفاق الهدنة أفضل وعندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم "بيجي وقتنا"
خبر عاجل
2025-05-14
جنبلاط من بكفيا: لدي تحفظ على الصلح مع اسرائيل في الوقت الراهن و"خلينا نأجلوا شوي" واتفاق الهدنة أفضل وعندما يصالح العرب اسرائيل جميعهم "بيجي وقتنا"
0
حال الطقس
2025-05-14
طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
حال الطقس
2025-05-14
طقس لبنان: أجواء خريفية متقلبة اليوم وارتفاع بالحرارة بدءًا من الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
إستعدادات لانعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين
تقارير نشرة الاخبار
08:20
إستعدادات لانعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين
0
أخبار لبنان
11:41
نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
أخبار لبنان
11:41
نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:38
أبي المنى: الفرص مؤاتية ويجب أن نستغلها
تقارير نشرة الاخبار
08:38
أبي المنى: الفرص مؤاتية ويجب أن نستغلها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
إستعدادات لانعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين
تقارير نشرة الاخبار
08:20
إستعدادات لانعقاد القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
النشاط العربي-الأميركي مستمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:17
النشاط العربي-الأميركي مستمر...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
الجلسة التشريعية العامة… إليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
08:11
الجلسة التشريعية العامة… إليكم تفاصيلها
0
أخبار دولية
05:30
ترامب: الولايات المتحدة تقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق نوويّ مع إيران
أخبار دولية
05:30
ترامب: الولايات المتحدة تقترب جدًا من التوصل إلى اتفاق نوويّ مع إيران
0
أخبار دولية
16:06
الشرع: بلادنا لن تكون إلا ساحة للسلام
أخبار دولية
16:06
الشرع: بلادنا لن تكون إلا ساحة للسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سوريا أمام فرصة قد لا تتكرر!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سوريا أمام فرصة قد لا تتكرر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جهاد سلامة رئيسًا للجنة الاولمبية اللبنانية… والعين على جلسة للجنة أخرى يوم الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
جهاد سلامة رئيسًا للجنة الاولمبية اللبنانية… والعين على جلسة للجنة أخرى يوم الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:49
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
12:49
مقتل مؤثرة شابة خلال بث مباشر على تيك توك: حادثة هزّت مواقع التواصل! (فيديو)
2
أخبار لبنان
01:10
نتائج الانتخابات البلدية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس
أخبار لبنان
01:10
نتائج الانتخابات البلدية للعام ٢٠٢٥ في قضاء طرابلس
3
أخبار لبنان
13:16
محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية
أخبار لبنان
13:16
محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... إليكم السيرة الذاتية
4
أخبار لبنان
13:32
"بعلبك مدينتي" أوضحت: لا يوجد أي مرشح على اللائحة بهذا الاسم
أخبار لبنان
13:32
"بعلبك مدينتي" أوضحت: لا يوجد أي مرشح على اللائحة بهذا الاسم
5
أخبار لبنان
11:41
نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
أخبار لبنان
11:41
نهاد الشامي... علامة من الأرض إلى السماء
6
خبر عاجل
10:56
معلومات للـLBCI: وضع محافظ طرابلس رمزي نهرا بالتصرف
خبر عاجل
10:56
معلومات للـLBCI: وضع محافظ طرابلس رمزي نهرا بالتصرف
7
خبر عاجل
10:57
تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار
خبر عاجل
10:57
تعيين محمد قباني رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار
8
صحف اليوم
00:10
مصادر ”الأنباء الكويتية": عملية التهريب إلى سوريا استهلكت معظم أموال دعم المحروقات
صحف اليوم
00:10
مصادر ”الأنباء الكويتية": عملية التهريب إلى سوريا استهلكت معظم أموال دعم المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More