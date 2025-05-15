الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة الروسية المستقبلية في المحادثات ولا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أو كيف ستسير المحادثات

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