ترامب يصل إلى الإمارات

الوكالة الوطنية للإعلام: جريح في غارة بصاروخ موجه على جرافة في منطقة السهل بين يحمر الشقيف وأرنون

الوكالة الوطنية للإعلام: جريح في غارة بصاروخ موجه على جرافة في منطقة السهل بين يحمر الشقيف وأرنون

الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن المشاركة الروسية المستقبلية في المحادثات ولا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أو كيف ستسير المحادثات