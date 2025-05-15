الوكالة الوطنية للإعلام: جريح في غارة بصاروخ موجه على جرافة في منطقة السهل بين يحمر الشقيف وأرنون

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مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": طهران لم تتلق أي اقتراح أميركي جديد بشأن حل الخلافات المتبقية بخصوص البرنامج النووي وهي ستكتفي بشحن اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج إذا رفعت أميركا العقوبات