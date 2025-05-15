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o
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o
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o
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o
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الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن
آخر الأخبار
2025-05-15 | 14:13
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الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي تعمل لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن
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