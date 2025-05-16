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معاريف عن مصدر بالجيش: الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي

آخر الأخبار
2025-05-16 | 00:09
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معاريف عن مصدر بالجيش: الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي
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معاريف عن مصدر بالجيش: الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي

 
 
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