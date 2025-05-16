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ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا وتوصلنا إلى اتفاق آخر مع الصين

آخر الأخبار
2025-05-16 | 04:04
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ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا وتوصلنا إلى اتفاق آخر مع الصين
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ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا وتوصلنا إلى اتفاق آخر مع الصين

 
 
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