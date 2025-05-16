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وزير الدفاع الاسرائيلي: سنلاحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونقضي عليه

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2025-05-16 | 11:25
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وزير الدفاع الاسرائيلي: سنلاحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونقضي عليه
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وزير الدفاع الاسرائيلي: سنلاحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ونقضي عليه

 
 
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